Миронов: так, как в «Колорадо», я в России никогда не тренировался

Защитник «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов рассказал о тренировках в составе нового клуба. Предыдущим клубом 22-летнего хоккеиста было московское «Динамо».

«Очень много интересной работы. В России я так никогда не тренировался. От каждого занятия беру что-то новое, какие-то нюансы. Впитываю, что говорит тренер. Это поможет в игре», — приводит слова Миронова официальный сайт «Эвеланш».

Миронов был выбран «лавинами» на драфте 2015 года под общим 101-м номером. В минувшем сезоне КХЛ защитник провёл 18 матчей в регулярном чемпионате, набрал 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафа.