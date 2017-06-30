Назаров: «Нефтехимик» смог создать конкурентную среду при оптимизации бюджета

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги просмотрового лагеря команды.

«Наверное, мы первыми в лиге вышли из отпуска — провели безупречно организованный сбор. При этом не нарушили ни одного корпоративного правила, что подтвердил специальный представитель профсоюза, прилетавший в Нижнекамск на прошлой неделе.



Если говорить о спортивных итогах, то задачи были решены. Форварды Авцин и Аркалов, защитник Пиганович просмотр прошли, доказали своё право работать в основном лагере и претендовать на место в составе «Нефтехимика». Очень хорошо себя проявил и ряд других хоккеистов, например силовой форвард Торяник. Ну и лучшие слова надо сказать о нашей молодёжи. Получается, даже в условиях оптимизации бюджета клубу удаётся создавать конкурентную среду. Основной лагерь «Нефтехимика» будет похож на энхаэловский, когда на одно место в составе претендуют два хоккеиста. Это главный итог июньского просмотрового сбора.

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Игроки заслужили один-два дня отдыха. К тому же 1 июля в Нижнекамске большой народный праздник — Сабантуй, посвящённый окончанию посевной. В принципе, первая посевная завершена и у «Нефтехимика», так что будем праздновать вместе с народом. Ну и пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех нижнекамцев и жителей республики с замечательной датой. Всем — хороших урожаев!

У нас все чётко, по закону: 3 июля, ровно за 50 дней до старта чемпионата, проводим медосмотр. А дальше — в бой», — цитирует Назарова Russia-Hockey.