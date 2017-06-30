Нападающий Верстиг продлил контракт с «Калгари» — 1 год, $1,75 млн

«Калгари Флэймз» объявил о подписании нового контракта с форвардом Крисом Верстигом. Об этом информирует официальный сайт канадской команды. Ранее сам хоккеист признался, что хотел бы остаться в команде. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один сезон. Зарплата составит $1,75 млн. По прошлому контракту его зарплата составляла 950 тысяч долларов.



В сезоне-2016/17 Верстиг набрал 37 (15+22) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-4». В плей-офф набрал 4 (1+3) очка в 4 матчах.

Крис Верстиг близок к подписанию нового контракта с «Калгари»