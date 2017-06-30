«Авангард» встретил своих новичков Фисенко и Кугрышева в аэропорту

Хоккейный клуб «Авангард» представил видео о прибытии в Омск двух новичков команды — Дмитрия Кугрышева и Михаила Фисенко. Об этом информирует официальный сайт омской команды Континентальной хоккейной лиги.

Кугрышева омичи выменяли из ЦСКА. На счету игрока в сезоне-2016/17 25 (12+13) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+12», в плей-офф он провёл 2 матча и набрал в них 1 (0+1) очко при показателе полезности «0».

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26-летний Фисенко в прошедшем сезоне набрал 11 (6+5) очков в 32 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф отметился одной голевой передачей в шести играх.

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Также видео доступно на официальном сайте омской команды в YouTube.