Форвард Пяярви подписал новый контракт с «Сент-Луисом» на 1 год и $800 тыс

«Сент-Луис Блюз» объявил о подписании нового контракта с форвардом Магнусом Пяярви. Об этом информирует официальный сайт американской команды Национальной хоккейной лиги. 26-летний шведский хоккеист подписал с клубом одностороннее соглашение на один год с зарплатой 800 тысяч долларов. За «Сент-Луис» Пяярви выступает с 2013 года.



В минувшем сезоне хоккеист набрал 13 (8+5) очков в 32 матчах в НХЛ, в плей-офф на его счету 3 (1+2) в 8 матчах. В АХЛ за «Чикаго Вулвс» игрок провёл 26 матчей и набрал 18 (7+11) очков. За «Сент-Луис» Пяярви выступает с 2013 года.

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