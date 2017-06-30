«Каролина» обменяла вратаря Лека в «Калгари» и удержала 50% зарплаты

Инсайдер TSN Боб Маккензи сообщил об обмене между «Калгари Флэймз» и «Каролиной Харрикейнз».



В «Флэймз» отправятся вратарь Эдди Лек, защитник Райан Мерфи, а также выбор в седьмом раунде драфта-2019. «Харрикейнз» получат защитника Кигана Канзига, который большую часть прошлого сезона провёл в ECHL, и выбор в шестом раунде драфта-2019.



Сообщается также, что «Каролина» удержит под потолком 50% от зарплаты 29-летнего вратаря чемпиона мира, которая составляет 2,75 млн долларов за год. Его контракт действует ещё один сезон.

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