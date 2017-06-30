Инсайдер: возможность остаться в «Вашингтоне» Уильямсом не рассматривается

Инсайдер Даррен Дрегер высказался о нападающем «Вашингтон Кэпиталз»Джастине Уильямсе, который может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.



«Джастин Уильямс сократил свой список вариантов до трёх-четырёх команд. Возможность остаться в «Вашингтоне» больше не рассматривается», – написал журналист.



В прошедшем сезоне Уильямс провёл 80 матчей регулярного чемпионата НХЛ, набрав 48 (24+24) очков, а также отметился 9 (3+6) очками в 13 играх плей-офф. Нападающий провёл в столичной команде последние два сезона.

«Тампа» претендует на нападающего «Вашингтона» Уильямса