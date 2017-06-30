ЦСКА: сегодня легендарному «армейцу» Владимиру Петрову исполнилось бы 70 лет

Хоккейный клуб ЦСКА вспомнил своего прославленного хоккеиста — центрфорварда Владимира Петрова. 30 июня легендарному хоккеисту исполнилось бы 70 лет. Петров ушёл из жизни 28 февраля 2017 года.

Петров является двукратным чемпионом Олимпийских игр, девятикратным чемпионом мира. В ЦСКА и сборной СССР долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Заслуженный мастер спорта СССР (1969). Полковник в отставке.

Также Петров был президентом ФХР с 22 мая 1992 года по 8 апреля 1994 года, тренером и генменеджером ЦСКА, генменеджером СКА.

Также фото доступно в «твиттере» ЦСКА.