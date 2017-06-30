Александр Хованов стал игроком «Монктона»

НападающийАлександр Хованов, проведший минувший сезон в чемпионате Молодёжной хоккейной лиги за казанский «Ирбис», подписал контракт с хоккейным клубом юниорской лиги Квебека «Монктоном». Об этом информирует «БИЗНЕС Online».



В сезоне-2016/17 Хованов провёл в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги 29 матчей, забросил 8 шайб и отметился 14 голевыми передачами. В плей-офф на счету воспитанника клуба Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» восемь матчей, одна заброшенная шайба и один голевой пас.



