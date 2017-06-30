Экс-защитник «Лады» Большаков перешёл в «Нефтяник»

«Нефтяник» подписал контракт с защитником Александром Большаковым. Об этом информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.



Последние два сезона Большаков выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Ладу», сыграв в общей сложности 68 матчей регулярного чемпионата, забросив 2 шайбы и отдав 7 голевых передач. Показатель полезности составил «-10». В минувшем сезоне защитник провёл часть сезона в Высшей хоккейной лиге, сыграв за «Дизель» 24 матча, забросив 2 шайбы и отдав 4 голевых передачи.

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