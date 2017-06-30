Инсайдер: Куницем и Бонино интересуются по 10 клубов

Нападающие Крис Куниц и Ник Бонино, которые выходят на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля, интересны 10 клубам НХЛ. Об этом проинформировал инсайдер TSN Даррен Дрегер. 37-летний Куниц и 29-летний Бонино выступали в минувшем сезоне за «Питтсбург Пингвинз» и завоевали с командой кубок Стэнли.

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«10 команд имеют серьёзный интерес к подписанию Бонино. Пожалуй, это цифра дня на сегодня. У Джастина Уильямса предложений не меньше. В том числе и от контендеров», – сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.