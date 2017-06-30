«Динамо» Минск: экс главный тренер «Медвешчака» Дуайер возглавит команду

39-летний канадский специалист Горди Дуайер возглавит минское «Динамо». Об этом информирует официальный сайт минского клуба Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что между тренером и клубом уже достигнута предварительная договорённость.

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Дуайер два сезона возглавлял покинувшую в настоящее время КХЛ хорватскую команду «Медвешчак», ему не удалось вывести её в плей-офф. Ближе к концу регулярного чемпионата сезона-2016/17 «Медвешчак» устроил распродажу игроков, а чуть позже в швейцарскую команду «Амбри-Пиотта» ушёл и главный тренер Дуайер. Дуайер провёл в качестве тафгая 108 матчей в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс». Также играл в АХЛ, чемпионатах Швеции и Германии.

В сезоне-2016/17 минскую команд возглавлял Крэйг Вудкрофт. При нём команда заняла пятое место в Западной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф уступила «Локомотиву».