Хуснутдинов: в календаре неравномерно распределены домашние и выездные игры

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов высказался о проекте календаря КХЛ на сезон-2017/18.



«Много выездных, спаренных игр, переездов: будем надеяться, что окончательный вариант будет более удобным. Очень долгие выезды, неравномерно распределены домашние и выездные игры. Один месяц играем только дома, а в следующем — на выезде. Это тяжело и в плане маркетинга, и для хоккеистов. То, что мы играем 56 матчей в чемпионате, — это нормально, поскольку год олимпийский. То, что месяц не будет хоккея, — тяжело. Те команды, которые выйдут в плей-офф, могут потерять игровой ритм», — цитирует функционера ТАСС.

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