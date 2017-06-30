Защитник Владимир Денисов покинул «Трактор»

Защитник Владимир Денисов покидает хоккейный клуб «Трактор». 33-летний защитник провёл за челябинскую команду 73 матча.

Владимир Денисов перешёл в команду по ходу сезона-2015/16 из «Ак Барса». С тех пор он провёл за «Трактор» 73 матча, в которых набрал 5 (2+ 3) очков при показателе полезности «+18» и 88 минутах штрафа. Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги на счету Денисова 357 матчей и 59 очков. В сезоне-2014/15 хоккеист дошёл с «Ак Барсом» до финала розыгрыша кубка Гагарина, где его команда уступила СКА. В том же сезоне защитник занял первое место в КХЛ по числу силовых приёмов — 227.

