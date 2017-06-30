«Локомотив» показал новые борта с подсветкой и светодиодными экранами

Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» рассказал о ходе подготовки к сезону-2017/18 с точки зрения арены клуба. В своём официальном «твиттере» ярославская команда опубликовала фото новых бортов с подсветкой и светодиодными экранами.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17 «Локомотив» занял четвёртое место. Команда дошла до финала Западной конференции, где уступила будущему чемпиону СКА.

Также фото доступны в официальном «твиттере» ярославской команды Континентальной хоккейной лиги.