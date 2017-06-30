Герман Нестеров может перейти из ВХЛ в «Гомель»

Российский нападающий Герман Нестеров может перейти в «Гомель» Об этом информирует «Страница хоккея Беларуси».

В сезоне-2016/17 25-летний форвард набрал 12 (5+7) очков в 47 матчах за «Ариаду» в Высшей хоккейной лиге при показателе полезности «-19». За карьеру в ВХЛ Нестеров набрал в общей сложности 25 (13+12) очков в 89 матчах.

У хоккеиста есть также и казахстанский паспорт. Нестеров в сезоне-2014/2015 защищал цвета сборной Казахстана на Универсиаде — на счету нападающего одна заброшенная шайба и два голевых паса в 5 матчах.