Автобус «Спартака» повёз в Чехию инвентарь, команда вылетит на сбор 3 июля

Утром 30 июня автобус московского «Спартака», загруженный хоккейными баулами, а также различным спортивным инвентарём, взял курс на чешский Либерец. В этом городе с 3 июля красно-белые начнут подготовку к сезону-2017/18.

За рулём втобуса Владимир Тимофеевич Рубцов, работающий в клубе с 1979 года. Красно-белому автобусу предстоит проехать около двух тысяч километров по дорогам России, Беларуси, Польши и Чехии. Хоккеисты и тренеры «Спартака» отправятся в Чехию самолётом утром в понедельник, в ближайшие выходные пройдёт углубленный медосмотр команды.

Также видео доступно в официальном «Твиттере» московской команды