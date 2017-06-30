Вратарь Питерс с опытом игры в НХЛ перешёл в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» объявило о заключении контракта с голкипером Джастином Питерсом. Об этом информирует официальный сайт рижского клуба Континентальной хоккейной лиги. О сроках соглашения с 30-летним хоккеистом информации нет. Хоккеист должен присоединиться к своей новой команде в начале июля.



Питерс с 2009 года провёл в Национальной хоккейной лиге 83 матча, в которых одержал 25 побед, в среднем за матч пропустив 3,08 шайбы. Процент отражённых бросков Питерса составил 90,1. Новичок рижской команды КХЛ выступал в НХЛ за «Каролину Харрикейнз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризону Койотс».

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