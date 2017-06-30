Лучший тренер CHL Райан Макгилл вошёл в тренерский штаб «Вегаса»

Новичок Национальной хоккейной лиги клуб «Вегас Голден Найтс» объявил, что в тренерский штаб вошёлРайан Макгилл. Об этом информирует официальный сайт клуба. Возглавляет команду Джерард Галлант, в ходе сезона-2016/17 уволенный из «Флориды Пантерз».

48-летний специалист в последнее время возглавлял «Оуэн Саунд» из OHL и в минувшем сезоне был признан тренером года в лиге, а также в CHL в целом. В 2009-2011 годах Макгилл уже работал в Национальной хоккейной лиге на должности ассистента в тренерском штабе канадской команды «Калгари Флэймз».