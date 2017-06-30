Коммодор: у Якупова два варианта — «Нефтехимик» или «Адмирал»

Бывший хоккеист Майк Коммодор, проведший более 500 матчей в Национальной хоккейной лиге и выступавший в Континентальной хоккейной лиге за «Адмирал», высказался о вариантах продолжения карьеры российского форварда Наиля Якупова. Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» отказался предлагать новый контракт Якупову. 1 июля форвард станет неограниченно свободным агентом.

«Сент-Луис» не сделал квалификационного предложения Наилю Якупову

23-летний Якупов перешёл в «Сент-Луис» из «Эдмонтон Ойлерз» летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провёл 40 матчей в регулярном чемпионате, набрав 9 (3+6) очков, в плей-офф участия не принимал. Всего в НХЛ на его счету 120 (53+67) очков в 292 играх.

«Ребята, у Якупова два варианта… «Нефтехимик» или «Адмирал», — написал Коммодор.

Гуськов: Якупов приедет в КХЛ только в случае полного отсутствия вариантов в НХЛ

Также с информацией можно ознакомиться в официальном «твиттере» Коммодора.