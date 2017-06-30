Двукратный чемпион МХЛ Пьянов подписал новый контракт с «Авангардом»

Хоккейный клуб «Авангард» подписал новое соглашение с нападающим Валентином Пьяновым. Об этом информирует официальный сайт омской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

В сезоне-2016/17 форвард провёл в составе омской команды 61 матч, в которых набрал 27 (10+17) очков при показателе полезности «+21». Всего на уровне КХЛ на счету игрока 123 матча и 39 очков. Также хоккеист в сезоне-2013/14 провёл 11 матчей в Чехии за «Пардубице» — 5 очков, показатель полезности «-2». Пьянов — двукратный обладатель Кубка Харламова в составе «Омских Ястребов».