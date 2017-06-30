Форвард Казаковцев остаётся в «Северстали»

Нападающий Николай Казаковцев остаётся в «Северстали». Хоккеист и череповецкий клуб Континентальной хоккейной лиги переподписали контракт на новых условиях. Срок нового соглашения рассчитан на один год.

В сезоне-2016/17 Казаковцев провёл 40 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 2 (1+1) очка при показателе полезности «-8». Команда не попала в плей-офф. Всего на уровне КХЛ хоккеист провёл 287 матчей и набрал 50 очков. Казаковцев дебютировал в КХЛ в сезоне-2009/10.