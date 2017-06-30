Форвард системы «Каролины» Кристо стал очередным новичком рижского «Динамо»

Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим системы клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Дэнни Кристо. Об этом информирует официальный сайт рижского клуба Континентальной хоккейной лиги. Информации о сроке соглашения нет.



Кристо за свою карьеру набрал 163 (82+81) очка в 271 матче на уровне Американской хоккейной лиги. Ранее рижский клуб Континентальной хоккейной лиги объявил о переходе проведшего 83 матча на уровне Национальной хоккейной лиги вратаря Джастина Питерса.

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