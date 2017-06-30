«Спартак» объявил о начале регистрации на забег «Красно-белый старт»

Московский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» объявил официальное начало регистрации на забег «Красно-белый старт». В забеге может принять участие каждый желающий. Об этом информирует официальный сайт красно-белых.

Забег состоится 22 июля и пройдёт на стадионе «Открытие Арена» при поддержке ГК «Пионер». В программе забега примут участие игроки футбольного клуба «Спартак», ставшего чемпионом российской футбольной Премьер-Лиги, а также звёздные болельщики, которых знает вся страна.

Также информация доступна в официальном «твиттере» московской команды.