Гуськов: главное, чтобы Вишневский не остался козлом отпущения

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал попытку возвращения в большой хоккей защитника Виталия Вишневского, пропустившего два сезона и заключившего пробный контракт с «Северсталью».

Зелепукин: Вишневский хочет доказать в «Северстали», что может играть в КХЛ

«Я бы сказал, что Зелепукин – молодец, он даёт шанс попробовать себя опытным игрокам. Контракт, с Вишневским, как я понял, просмотровый. Я считаю, что это нормально. Виталий Вишневский – профессионал в прямом смысле слова. Я знаю, как он готовится, как он относится к своей работе. Считаю, что эти два года, которые Виталий пропустил, он был без игровой практики, но он поддерживал своё физическое состояние. Виталий в большей степени игрок силового плана. Думаю, что таких игроков в «Северстали» надо поискать. У нас в лиге достаточно много людей, которые не сыграли бы на его уровне даже после того, как он пропустил два сезона, так что никакого риска нет. В «Северстали» посмотрят на его физическое состояние и потом решат. Если человек чувствует в себе силы и уверенность, это надо только приветствовать.



Конечно, найдутся те люди, которые скажут, что уже поздно, что время потеряно. Но надо отстаивать себя, отстаивать своё мнение и доказывать. Это нормально, просто каждый игрок заканчивает по-разному. Кто-то заканчивает сам, а кого-то вынуждают это сделать. У нас некоторые руководители не в полной мере воспринимают опытных игроков как усиление. Во многом это потому, что они не до конца понимают хоккей и руководствуются какими-то другими соображениями. Это неправильно, и это не даёт опытным игрокам проявлять себя, когда они уже на пике карьеры. Пожелаю успеха Вишневскому. Главное, чтобы была здоровая конкуренция и Виталий не остался козлом отпущения в каких-то моментах», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.