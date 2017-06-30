Команды КХЛ в топ-3 рейтинга клубов Европы от hockeyarchives, СКА — на 1-м месте

Сайт hockeyarchives.info опубликовал список 250 лучших хоккейных клубов Европы.



Первое, втрое и третье места заняли представители Континентальной хоккейной лиги. Возглавил рейтинг действующий обладатель кубка Гагарина питерский СКА, на втором месте – магнитогорский «Металлург», на третьем – московской ЦСКА. При этом в первой двадцатке рейтинга находятся ещё четыре российских клуба. «Локомотив» занял 9-е место, «Ак Барс» – 12-е, московское «Динамо» – 14-е, «Авангард» – 17-е.



Представлены в числе 200 и клубы второй по силе российской хоккейной лиги — ВХЛ. Это «Торпедо» Усть-Каменогорск (128-е место), балашихинское «Динамо» (135), «СКА-Нева» (142), «Сарыарка» (149), «Рубин» (161), «Спутник» (168), «Зауралье» (169), «Торос» (174), «Динамо» СПб (181), ТХК (188), «Сокол» (189), «Ермак» (191), «Нефтяник».



