Роберт Петровицки назначен ассистентом главного тренера «Слована»

43-летний Роберт Петровицки назначен помощником главного тренера «Слована». Сообщается, что он будет отвечать в словацкой команде Континентальной хоккейной лиги за атаку.

Петровицки выступал на позиции нападающего, его профессиональная карьера началась в сезоне-1990/91, а завершилась в 2016 году. Он провёл 210 матчей в Национальной хоккейной лиге и 235 матчей в Американской хоккейной лиге. Петровицки — чемпион чехословацкой хоккейной лиги в сезоне-1991/92 и самый ценный игрок плей-офф того же сезона. Также он является чемпионом мира в составе сборной Словакии. «Слован» в сезоне-2016/17 не попал в плей-офф КХЛ.