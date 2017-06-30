Мирослав Шатан назначен генеральным менеджером сборной Словакии. Об этом сообщает официальный сайт ИИХФ. Также сообщается, что он возглавит национальную программу Словакии по развитию хоккея. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на год. Шатан начал поиски главного тренера для сборной Словакии.

42-летний Шатан начал профессиональную карьеру в сезоне-1991/92, завершил выступления в 2014 году. На счету хоккеиста 1136 матчей в Национальной хоккейной лиге. В Континентальной хоккейной лиге Шатан выступал за «Слован» на протяжении двух сезонов.

Шатан — чемпион словацкой Экстралиги, чемпион мира и самый ценный игрок ЧМ. В составе «Питтсбург Пингвинз» он завоевал кубок Стэнли в сезоне-2008/09. Шатан был генеральным менеджером сборной Европы на Кубке мира. Команда дошла до финала турнира, где уступила канадцам.