Нападающий Дмитрий Шитиков покинул «Витязь». Контракт расторгнут по соглашению сторон.

«Форвард Дмитрий Шитиков, выступавший за наш «Витязь» с сезона 2013 года, покидает подмосковный клуб. Желаем Дмитрию успехов и продолжения карьеры в КХЛ», — сказано на официальном сайте подмосковного клуба.

В сезоне-2016/17 на счету игрока 3 очка в 20 матчах за команду. В плей-офф, куда команда попала впервые в своей истории на уровне КХЛ, он не провёл ни одного матча. Всего на уровне КХЛ на счету Шитикова 390 матчей и 104 очка.