Артур Гаврус подписал новый контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о подписании нового контракта с нападающим Артуром Гарусом. Об этом информирует официальный сайт минского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и командой рассчитано на один год и носит односторонний характер.

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В сезоне-2016/17 Гаврус провёл в регулярном чемпионате КХЛ 38 матчей и набрал в них 9 (5+4) очков. В трёх матчах плей-офф на его счету один голевой пас. Всего за «Динамо-Минск» форвард сыграл 126 матчей, в которых заработал 33 (14+19) очка.