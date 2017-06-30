Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры в отдел «Хоккей»

Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры для работы в отделе «Хоккей» в Екатеринбурге, Сочи, Хабаровске, Владивостоке, Ханты-Мансийске, Тольятти, Нижнекамске, Магнитогорске, Уфе, Казани, Риге, Хельсинки, Братиславе на матчах чемпионата КХЛ в сезоне-2017/18.

Основные требования к кандидатам: интерес к хоккею, информированность в хоккейных событиях, наличие навыков грамотной устной и письменной речи. Знание иностранных языков приветствуется. Наличие опыта работы в спортивной журналистике не требуется. В качестве приоритетных кандидатов рассматриваются студенты.

Предложения и пожелания направлять по электронному адресу: aleksandr.rozhkov@rambler-co.ru