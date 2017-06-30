Ниживий и Лавиньш будут помогать главному тренеру рижского «Динамо» Озолиньшу

Рижское «Динамо» объявило об изменениях в тренерском штабе команды. Об этом информирует официальный сайт рижской команды Континентальной хоккейной лиги. Помощниками главного тренера Сандиса Озолиньша стали бывшие игроки клуба Александр Ниживий и Родриго Лавиньш.

40-летний Ниживий выступал за рижское «Динамо» с 2008 по 2014 год. 42-летний Лавиньш выступал за «Ригу 2000», начинал свою карьеру в США, а после играл в чемпионатах Финляндии, Швеции и России. В сезоне-2016/17 команда не попала в плей-офф КХЛ.