«Динамо» М: нет запросов от КХЛ, на которые бы клуб не дал ответа

Московское «Динамо» отреагировало на слова председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко о том, что лига не может составить календарь на сезон, так как нет ясности относительно ситуации в команде.

Тимченко: КХЛ не может составить календарь на сезон, нет ясности с «Динамо»

«На замечание члена правления Федерации хоккея России, Председателя Совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадия Тимченко о невозможности составления календаря на предстоящий сезон КХЛ, Председатель ВФСО «Динамо» В.И. Стржалковский считает необходимым сделать следующее заявление:



ООО «Хоккейный клуб «Динамо» подало заявку для участия в Чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2017–2018 гг. В соответствии с Регламентом КХЛ Хоккейный клуб «Динамо» предоставил все необходимые документы и подтверждения. Согласно утверждённому плану предсезонной подготовки согласованный состав игроков приступает с 3–4 июля к медицинскому осмотру, а затем направляется в Республику Беларусь для прохождения учебно-тренировочных сборов. По возвращении со сборов команда примет участие в соревнованиях на Кубке мэра Москвы.



Никаких запросов со стороны КХЛ, на которые бы клуб не дал ответа, не существует, и клуб, как и руководство ВФСО «Динамо» всегда открыты для диалога и консультаций», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте общества.