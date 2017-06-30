Кареев прибыл в расположение «Салавата Юлаева» и пообщался с Вайсфельдом

Новичок «Салавата Юлаева» вратарь Андрей Кареев прибыл в расположение клуба и пообщался с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом. Соответствующее видео разместил уфимский клуб.

Гудлевскис, Ниеми, Мэйсон? «Салават» ищет вратаря. Таблица трансферов КХЛ Матей Странски перешёл в «Северсталь», Лукас Лессио стал игроком рижского «Динамо», а Кузнецов может перейти в СКА.

22-летний Кареев прошедший сезон начинал в новокузнецком «Металлурге», но затем перешёл в нижнекамский «Нефтехимик». После завершения чемпионата вернулся в «Кузню». Всего он провёл 44 матча в регулярном чемпионате, одержав 12 побед с процентом отражённых бросков 93,6 и коэффициентом надёжности 2,31.

Также видео доступно в официальном «твиттере» уфимской команды.