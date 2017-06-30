Защитник СКА Дмитрий Юдин близок к переходу в «Спартак»

Защитник СКА Дмитрий Юдин близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

«Юдин близок к переходу в „Спартак“, сейчас проходит решающая стадия переговоров», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

21-летний Юдин выступал за питерских «армейцев» на протяжении четырёх сезонов и завоевал с командой два Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провёл 16 матчей в регулярном чемпионате, не набрав очков. Всего в КХЛ на его счету 17 (2+15) баллов в 161 матче при показателе полезности "+17".