Хартнелл: «Коламбус» омолаживается, расставание было выгодно и мне, и клубу

Нападающий Скотт Хартнелл прокомментировал решение «Коламбус Блю Джекетс» выкупить его контракт.



«Думаю, расставание выгодно обеим сторонам. „Коламбус“ выбрал другое направление, клуб омолаживается, на подходе к основной команде отличные игроки.



Не могу ничего плохого сказать о „Коламбусе“. Возможно, я сюда вернусь после того, как завершу карьеру. Это отличное место для жизни, тут замечательные люди, я завёл хороших друзей, не связанных с хоккеем», — цитирует Хартнелла Columbus Dispatch.

В прошедшем регулярном чемпионате Хартнелл принял участие 78 матчах, сумев записать на свой счёт 37 (13+24) результативных баллов при показателе полезности "+14" и 63 минутах штрафного времени.