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Легендарный хоккеист Марк Мессье награждён орденом Канады

30 июня 2017, пятница. 18:05. Хоккей

Легендарный хоккеист, шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье награждён орденом Канады, сообщает National Post. Этот орден считается одной из самых высоких гражданских наград, которую получают за исключительные достижения, преданность обществу и служению народу.

36-летний Мессье был введён в Зал хоккейной славы в 2005 году. Он провёл 25 сезонов в НХЛ в составе «Эдмонтон Ойлерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и занимает третье место после Уэйна Гретцки и Яромира Ягра по количеству набранных очков в истории лиги. На его счету 1887 (694+1193) баллов в 1756 матчах.

Источник: National Post Сообщить об ошибке
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Марк Мессье
Новости. Хоккей
30 июня 2017, пятница
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