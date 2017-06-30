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Орлов: счастлив остаться в «Вашингтоне», с нетерпением жду нового сезона

30 июня 2017, пятница. 18:16. Хоккей

Защитник Дмитрий Орлов поделился эмоциями от подписания нового контракта с «Вашингтон Кэпиталз».

«Очень счастлив остаться в „Вашингтоне“! Ценю наших болельщиков и партнёров по команде, жду следующего сезона с нетерпением!» — написал Орлов в своём «инстаграме».

Россиянин, который 1 июля мог стать свободным агентом, заключил шестилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 5,1 млн. В прошедшем сезоне он провёл 82 матча в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 33 (6+27) очка при показателе полезности "+30". В 13 матчах плей-офф сделал три голевые передачи при показателе полезности "-1". В сезоне-2016/17 он заработал $ 2,57 млн по однолетнему контракту.

Дмитрий Орлов подписал шестилетний контракт с «Вашингтоном» на $ 30,6 млн
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Дмитрий Орлов
Новости. Хоккей
30 июня 2017, пятница
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