Орлов: счастлив остаться в «Вашингтоне», с нетерпением жду нового сезона

Защитник Дмитрий Орлов поделился эмоциями от подписания нового контракта с «Вашингтон Кэпиталз».

«Очень счастлив остаться в „Вашингтоне“! Ценю наших болельщиков и партнёров по команде, жду следующего сезона с нетерпением!» — написал Орлов в своём «инстаграме».

Россиянин, который 1 июля мог стать свободным агентом, заключил шестилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 5,1 млн. В прошедшем сезоне он провёл 82 матча в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 33 (6+27) очка при показателе полезности "+30". В 13 матчах плей-офф сделал три голевые передачи при показателе полезности "-1". В сезоне-2016/17 он заработал $ 2,57 млн по однолетнему контракту.