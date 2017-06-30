«Слован» рассматривает возможность сохранить Чичу и Таффе

Спортивный директор «Слована» Олдржих Штефл сообщил, что клуб рассматривает возможность сохранения нападающих Джонатана Чичу и Джеффа Таффе. Чичу в конце прошедшего сезона заявил, что может завершить карьеру.

«Ничего не ясно, потому что Джонатан хочет начать свой сезон где-то в октябре. Нам надо решить, насколько это выгодно для клуба», — цитирует Штефла Hokej.cz.

За свою карьеру 36-летний Чичу сыграл более 500 матчей в НХЛ и более 200 — в КХЛ. В прошедшем сезоне он набрал 40 (14+26) очков в 60 матчах. Таффе в 58 играх отметился 43 (18+25) баллами.