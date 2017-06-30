«Бостон» выставил Хейза на драфт отказов, «Флорида» — Йокинена

Нападающий «Флориды Пантерз» Юсси Йокинен, а также нападающий «Бостон Брюинз» Джимми Хейз были выставлены на драфт отказов с целью выкупов их контрактов. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

34-летний Йокинен в прошедшем сезоне принял участие в 69 матчах, в которых набрал 28 (11+17) очков при показателе полезности "-15". У него остаётся год по контракту с зарплатой $ 4 млн.

27-летний Хейз в 58 играх отметился 5 (2+3) очками при показателе полезности "-3". Его контракт рассчитан до конца сезона-2017/18 со среднегодовой зарплатой $ 2,3 млн.