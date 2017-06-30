«Дэвилз» собираются выкупить контракты Каммальери и Смит-Пелли

«Нью-Джерси Дэвилз» выставил на драфт отказов нападающих Майкла Каммальери и Деванте Смит-Пелли, чтобы выкупить их контракты. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.



35-летний Каммальери в прошедшем сезоне набрал 31(10+21) результативный балл в 61 матче. Всего в НХЛ на его счету 613 (287+326) очков в 840 играх. Контракт форварда рассчитан до конца сезона-2018/19 с зарплатой $ 5 млн в год.



25-летний Смит-Пелли в 53 матчах «регулярки» записал на свой счёт 9 (4+5) очков. У него остаётся год по контракту с зарплатой $ 1,3 млн.

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