Мамин: в лагере новичков «Флориды» всё было в новинку, я многому научился

Нападающий «Флориды Пантерз» Максим Мамин поделился впечатлениями от завершившегося лагеря новичков.

«Это была отличная неделя. Всё было в новинку, но я многому научился в этом лагере», — приводит слова Мамина пресс-служба клуба.

22-летний россиянин был задрафтован «Флоридой» в 2016 году в шестом раунде под общим 175-м номером, а в июне 2017 года подписал с клубом двухлетний контракт. В прошедшем сезоне Мамин выступал за ЦСКА, набрав 28 (14+14) баллов за результативность в 51 матче. Всего в КХЛ на его счету 171 игра и 47 (24+23) очков.