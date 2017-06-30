Рутерфорд: «Питтсбург» готовит обмен, чтобы приобрести центра на замену Бонино

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд сообщил, что готовит обмен, чтобы приобрести центрфорварда третьего звена на место Ника Бонино, который станет свободным агентом. Ранее стало известно, что Бонино, который завоевал с командой два Кубка Стэнли, интересуются не менее 10 команд.

«Мы готовим обмен. Как и все обмены, ты не знаешь, случится ли он и когда. Но в последнюю неделю мы провели достаточно переговоров, чтобы что-то могло случиться.

Я был на связи с агентом Бонино, просто чтобы быть в курсе, как развиваются события. Похоже, что он перейдёт в другую команду", — цитирует Рутерфорда Pittsburgh Tribune Live.