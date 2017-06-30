«Коламбус» и «Нэшвилл» сделали предложение «Колорадо» по обмену Дюшейна

«Коламбус Блю Джекетс» и «Нэшвилл Предаторз» сделали предложение «Колорадо Эвеланш» по обмену нападающего Мэтта Дюшейна. Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.



Журналист отмечает, что интерес к форварду проявляют и другие клубы, «лавины» придерживаются выжидательной тактики.



Дюшейн был задрафтован «Колорадо» в 2009 году под общим третьим номером. В прошедшем сезоне 26-летний игрок принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата, набрав 41 (18+23) балл за результативность. Всего в НХЛ на его счету 418 (174+244) очков в 572 играх.

Дюшейн, Емелин и ещё 8 игроков, которые ждут обмена в НХЛ Найдёт ли «Колорадо» покупателя на Мэтта Дюшейна, избавится ли «Вегас» от Алексея Емелина и «сплавит» ли «Оттава» Дина Фанёфа?