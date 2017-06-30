Зиман: «Слован» должен добиться успехов в КХЛ, чтобы были деньги на фарм-клуб

Генеральный менеджер «Слована» Патрик Зиман рассказал о планах по развитию клуба и исправлению финансовой ситуации.



«Важнейшей задачей для меня будет как можно быстрее стабилизировать финансовую ситуацию. Хотя я вступаю в должность только в понедельник, в последние три недели я провёл много времени, встречаясь с разными людьми, которые будут нужны, чтобы „Слован“ добился успеха. Это касается и сотрудников клуба, и партнёров, нынешних и потенциальных. Основной фокус будет на финансовом и кадровом аудите, бизнес- и маркетинговой стратегии, структуре управления, переоценке полномочий. Кроме того, я считаю очень важным развитие юношеского хоккея.



Наша цель — создание собственного фарм-клуба, который будет выступать в Экстралиге или другом чемпионате, но всё упирается в деньги. Сейчас мы не можем себе позволить такую команду, потому что на неё надо тратить 1-2 млн евро в год. Мы приложим усилия, чтобы добиться результата в КХЛ, только это поможет развитию клуба. В будущем мы поддержим создание фарм-клуба, который нужен в те моменты, когда в основной команде много травм. Сейчас в таких случаях нам неоткуда брать дополнительные силы, и приходится покупать новых игроков. В настоящий момент это система для богатых русских клубов с неограниченными бюджетами, которые располагают игроками для трёх-четырёх команд. Когда случаются травмы или кто-то плохо играет, хоккеистам находится подходящая замена», — цитирует Зимана Hokej.sk.

12 клубов КХЛ имеют долги, у «Адмирала» за три месяца, у «Слована» — за четыре