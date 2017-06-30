Патрик Марло рассматривает предложение «Шаркс» о двухлетнем контракте

Нападающий Патрик Марло рассматривает предложение о двухлетнем контракте от «Сан-Хосе Шаркс», сообщает TSN.



Марло был выбран «акулами» на драфте 1997 года под общим вторым номером и выступал за калифорнийскую команду на протяжении всей карьеры, у него заканчивается трёхлетний контракт с зарплатой $ 6,6 млн в год.



В прошедшем сезоне 37-летний форвард сыграл 82 матча регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и сделал 19 передач. Всего в НХЛ он записал на свой счёт 1082 (508+574) очка в 1493 играх.

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