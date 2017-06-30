Защитник Стоун подписал новый трёхлетний контракт с «Калгари» на $ 10,5 млн

«Калгари Флэймз» договорился об условиях нового контракта с защитником Майклом Стоуном. Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи. Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года со среднегодовой зарплатой $ 3,5 млн.

27-летний защитник в прошедшем сезоне провёл 19 матчей в регулярном чемпионате, набрав 6 (2+4) баллов за результативность при показателе полезности "+5", а также четыре игры в плей-офф, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности "-1". У него закончился однолетний контракт на $ 4 млн.