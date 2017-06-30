Терещенко: у игроков «Динамо» не должно быть проблем с получением статуса НСА

Нападающий Алексей Терещенко заявил, что у игроков московского «Динамо» не должно быть проблем с получением статуса НСА, а также отметил, что хоккеисты получат консультацию у юристов по поводу погашения клубом задолженности по зарплатам.



«Буду ли я бороться за статус неограниченно свободного агента? А что тут бороться? Нам не платят зарплату уже три месяца. Есть регламент, и проблем не должно возникнуть. Если будет другая какая-то позиция, тот тут бесполезно идти в какие-то комитеты и биться головой об стену. Хотя бы начали обсуждать, чтобы оставить клуб ВХЛ. Это был звоночек в сторону руководства нового, ребят сохранят для «Динамо». Официально о новых подписаниях ещё не объявляли. Задолженность в 2 млрд рублей — эти деньги нереально найти. Будем искать другой выход. Есть юристы, которые подскажут, что нам делать.



Останусь ли я в «Динамо»? Это мой родной дом, но есть моменты, которые должны быть исполнены», — цитирует Терещенко «Спорт FM».

Заседание по присвоению игрокам «Динамо» статуса НСА состоится 4 июля