Волков: я должен показать «Тампе», на что способен

Нападающий Александр Волков поделился впечатлениями после подписания контракта новичка с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Флоридский клуб выбрал россиянина на драфте 2017 года под общим



«Для меня стало сюрпризом, что меня выбрали во втором раунде, но я всегда знал, что есть хороший шанс, что меня заберёт „Тампа“. Они разговаривали со мной и до, и после травмы, говорили, что заинтересованы во мне.



Хорошо, что меня выбрали во втором раунде. Теперь я должен показать, на что способен. Я только что прилетел из России, был долгий день. Ещё не привык ко льду, но в принципе всё здорово. Я не в лучшей форме из-за перелёта, но привыкну», — цитирует Волкова Tampa Bay Times.

«Тампа-Бэй» подписала контракт новичка с форвардом Волковым