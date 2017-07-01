Хекстолл: Патрик 13 июня перенёс операцию и пока не может тренироваться на льду

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл сообщил, что нападающий Нолан Патрик, который был выбран клубом на драфте 2017 года под общим вторым номером, не сможет принять участие в ледовых тренировках во время лагеря новичков.

«Нолан Патрик не примет участия в ледовых тренировках во время лагеря новичков. 13 июня Нолан перенёс операцию на животе, которая понадобилась из-за травмы, полученной в прошлом сезоне. Нолан сможет вернуться к полноценным тренировкам через через месяц-полтора со дня операции», — цитирует Хекстолла пресс-служба клуба.